Новосибирец, нашедший в банкомате чужие деньги, отправится в колонию на 2 года

Новосибирец соблазнился чужими наличными в банкомате и получил срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летний Виталий Цыганов получил срок за кражу. Он не проникал в чужое жилище, не лазил по карманам, но не удержался от соблазна, увидев чужие деньги в банкомате.

Сам он пришел в отделение на улице Богаткова, чтобы пополнить собственную карту. Там и заметил деньги, забытые прежним посетителем. В устройстве для выдачи купюр было 7500. Цыганов обратился с находкой к сотрудникам банка, но умолчал о сумме и вернул лишь треть. А 5000 оставил себе.

Истинный же владелец суммы (он снимал наличные прямо перед появлением Цыганова) вспомнил, что не забрал деньги из банкомата и вернулся. Тогда и выяснилось, что находка возвращена банку не полностью.

Цыганова нашли и возбудили дело о краже с причинением значительного ущерба. Он покаялся и мог бы рассчитывать на условное наказание. Но у вора уже были две условные судимости, так что суд решил на это раз дать реальный срок. Вместе с прежними наказаниями Дзержинский районный суд насчитал ему два года колонии общего режима. Осужденный обжаловал приговор, но и в областном суде смягчать наказание не стали.

- Приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы адвоката и осужденного о неверной квалификации содеянного и суровости наказания - без удовлетворения, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела Прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

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