«Вектор» заплатит добровольцам 75 тысяч за испытание новой вакцины от оспы

Новосибирские вирусологи испытывают вакцину от оспы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вирусологический центр «Вектор» испытывает вакцины не только от коронавируса. Добровольцев приглашают на прививки еще и от оспы.

- 14 дней можете ежедневно приезжать к семи утра в Кольцово на «Вектор»? Это исследование вакцины против оспы. 14 дней, пропускать нельзя. Потом перерыв. Потом - снова 14 дней ездить на анализы, - ответила журналисту КП-Новосибирск собеседница, взявшая трубку в Медсанчасти №163, расположенной в наукограде Кольцово.

Чтобы записаться в добровольцы, сотрудница санчасти предложила явиться 9 марта с паспортом и мочой для анализа. Также она сказала, что за участие в исследовании платят по 75 тысяч рублей, а здоровье страхуют.

Об испытаниях вакцины от оспы еще в прошлом году говорил генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов.

Официально оспа побеждена еще в 1980 году, но ученые допускают, что этот вирус вновь может стать угрозой для человечества. Предполагают, что его могут применить против людей и в качестве биологического оружия. Чтобы предотвратить риски, специалисты и готовятся к производству обновленной вакцину.

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