Серийный разбойник с «замком на зубах» орудует в Новосибирске

Полиция разыскивает серийного преступника. Фото: МВД.
Полиция разыскивает серийного преступника. Он орудует в Ленинском районе Новосибирска. Сотрудники МВД узнали его почерк, как минимум, в трех заявлениях.
Налетчик вооружен ножом. На «охоту» выходит поздними вечерами.
По данным полиции, 1 марта около 23 часов он поживился в пивном магазине на улице Степной. Уже через час наведался в цветочный магазин на Блюхера. А 6 марта в 21.30 снова явился в пивнушку, но уже на улице Забалуева. Сумма добычи у преступника, правда, не большая – около 12 тысяч рублей.
- Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид от 30 до 40 лет, рост около 170 -175 см, среднего или худощавого телосложения, одетого в куртку средней длины с капюшоном, брюки темного (серого) цвета, ботинки темного цвета, - описывают преступника правоохранители.
Еще одна деталь образа – маска на лице. На ней изображены закрытые на замок зубы.
Тех, кто узнает налетчика, просят звонить в полицию по номерам: 8 (383) 232-64-74, и +7-960-797-77-30.
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