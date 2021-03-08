Серийный разбойник с «замком на зубах» орудует в Новосибирске

Полиция разыскивает серийного преступника. Фото: МВД.

Полиция разыскивает серийного преступника. Он орудует в Ленинском районе Новосибирска. Сотрудники МВД узнали его почерк, как минимум, в трех заявлениях.

Налетчик вооружен ножом. На «охоту» выходит поздними вечерами.

По данным полиции, 1 марта около 23 часов он поживился в пивном магазине на улице Степной. Уже через час наведался в цветочный магазин на Блюхера. А 6 марта в 21.30 снова явился в пивнушку, но уже на улице Забалуева. Сумма добычи у преступника, правда, не большая – около 12 тысяч рублей.

- Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид от 30 до 40 лет, рост около 170 -175 см, среднего или худощавого телосложения, одетого в куртку средней длины с капюшоном, брюки темного (серого) цвета, ботинки темного цвета, - описывают преступника правоохранители.

Еще одна деталь образа – маска на лице. На ней изображены закрытые на замок зубы.

Тех, кто узнает налетчика, просят звонить в полицию по номерам: 8 (383) 232-64-74, и +7-960-797-77-30.

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