Директор Росгвардии наградил новосибирских женщин

Генерал Золотов наградил новосибирских женщин. Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Новосибирской области.

Виктор Золотов лично поздравил сотрудниц Сибирского округа Росгвардии с Международным женским днем. Руководитель структуры встретился с ними с Доме ученых СО РАН.

Генерал армии напомнил, что женщины успешно служат в спецназе и авиации, охраняют важные государственные объекты. А кроме этого, находясь на службе в госпиталях, борются с распространением коронавируса.

Медалью «За заслуги в укреплении правопорядка» директор Росгвардии наградил Светлану Атаманову, Наталью Кузнецову, Ольгу Лешонок, Наталью Неупокоеву, Ирину Дудину, Веру Лебедеву, Ольгу Зиновьеву и Александру Котову. Медалью «За боевое содружество» - Викторию Фирстову, Ирину Веденину, Татьяну Немчинову и Татьяну Литвинову. Медали «За заслуги в труде» - Нину Киселеву, Галину Смагину и Татьяну Живоглядову.

Также, находясь в Новосибирске, Виктор Золотов вручил ведомственному институту орден Жукова.

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