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Директор Росгвардии наградил новосибирских женщин

В преддверии 8 марта Виктор Золотов вручил медали отличившимся сотрудницам
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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Генерал Золотов наградил новосибирских женщин. Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Новосибирской области.

Генерал Золотов наградил новосибирских женщин. Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Новосибирской области.

Виктор Золотов лично поздравил сотрудниц Сибирского округа Росгвардии с Международным женским днем. Руководитель структуры встретился с ними с Доме ученых СО РАН.

Генерал армии напомнил, что женщины успешно служат в спецназе и авиации, охраняют важные государственные объекты. А кроме этого, находясь на службе в госпиталях, борются с распространением коронавируса.

Медалью «За заслуги в укреплении правопорядка» директор Росгвардии наградил Светлану Атаманову, Наталью Кузнецову, Ольгу Лешонок, Наталью Неупокоеву, Ирину Дудину, Веру Лебедеву, Ольгу Зиновьеву и Александру Котову. Медалью «За боевое содружество» - Викторию Фирстову, Ирину Веденину, Татьяну Немчинову и Татьяну Литвинову. Медали «За заслуги в труде» - Нину Киселеву, Галину Смагину и Татьяну Живоглядову.

Также, находясь в Новосибирске, Виктор Золотов вручил ведомственному институту орден Жукова.

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