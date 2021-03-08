Две кошки и собака погибли в пожаре в Новосибирске: спасатели не смогли подъехать из-за горы снега во дворе

По словам очевидца, пожарным помешали горы снега во дворе.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске домашние животные погибли в пожаре. Спасти их не удалось из-за снега во дворе – он не позволили пожарным подъехать к горящей квартире. Это следует из комментариев местного жителя, размещенных в паблике «АСТ-54».
«Месяц эти кучи во дворе. Сейчас там кто-то надышался, эвакуируют», - комментирует очевидец на видео, снятом во время пожара. В объектив попали огромные сугробы, которые, по словам жителя, и помещали спасателям.
Также преградой для пожарных стал забор, поставленный с другой стороны дома. Погибли в пожаре две кошки и собаки, произошло это на Лермонтова, 43.
«Короче, будете гореть – вас не достанут», - резюмирует автор видео.
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