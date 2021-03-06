В самолете «Владивосток – Новосибирск» неадекватную пассажирку связали скотчем

Чтобы сибирячка сидела смирно, ее пришлось привязать к креслу. Фото: стоп-кадр из видео.

6 марта в аэропорту «Толмачево» задержали 39-летнюю жительницу Новосибирска. Женщина возвращалась домой из Владивостока; во время полета начала странно себя вести.

— В линейный отдел МВД России в аэропорту «Толмачево» поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна требуются сотрудники полиции. Выяснилось, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа она не реагировала, была дезориентирована, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Чтобы пассажирка никому не причинила вреда, бортпроводники привязали ее к креслу скотчем и веревкой и держали так до посадки самолета. Позже женщина призналась полицейским, что перед вылетом из Владивостока употребила наркотики.

В отношении сибирячки составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Сейчас женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения.

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