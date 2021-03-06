Губернатор Андрей Травников и Михаил Мишустин обсудили важные проекты Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников обсудил с Михаилом Мишустиным крупные проекты и достижения Новосибирской области. Фото: http://www.nso.ru/

5 марта в Новосибирской области прошла рабочая встреча Премьер-министра РФ Михаила Мишустина с губернатором Андреем Травниковым. Глава области представил Мишустину крупные объекты и достижения региона. В ходе встречи они посетили НГУ, СУНЦ НГУ и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

— Масштабы работы, которая здесь ведется, впечатляют. Очень важно, что мы приняли целый ряд решений, связанных с поручениями Президента России о строительстве новых корпусов НГУ, центра для СУНЦ и многими другими мероприятиями, — отметил Мишустин.

Андрей Травников представил Премьер-министру проект развития кампуса НГУ. Всего планируется построить 4 новых учебных корпуса, новый корпус СУНЦ НГУ и досуговый центр. Также будет развита инфраструктура: здания и зоны для отдыха в лесу будут объединены «зеленым прогулочным кольцом» и благоустроенными пространствами.

Объем финансов на строительство будет зависеть от проектно-сметной документации и экспертиз. Первый этап проекта планируют реализовать до 2023 года. Премьер подчеркнул, что возьмет вопрос на личный контроль и доложит Президенту РФ.

Также Михаил Мишустин ознакомился с подготовкой региона к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Он пообещал рассмотреть возможность дополнительного федерального финансирования строительства ледовой арены.

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