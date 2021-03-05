В Новосибирске на улице Трикотажной загорелся трамвай: пламя полностью охватило вагон

В Новосибирске на улице Трикотажной загорелся трамвай. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на улице Трикотажной загорелся трамвай. Пламя полностью уничтожило вагон. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик был опубликован в соцсетях.

— Возгорание произошло напротив дома №52 на улице Трикотажной. По словам очевидцев, вагон выгорел полностью, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Пламя полностью уничтожило вагон. Фото: "АСТ-54"

На кадрах ролика видно, что огонь действительно охватил весь вагон трамвая. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал, на место ЧП оперативно прибыли пожарные:

— В 21:17 пожарные расчеты выехали на место вызова, в 21:26 прибыли на место. Открытое горение удалось ликвидировать в 22:10. На момент прибытия пожарных на месте находились водитель и кондуктор трамвая, они не пострадали. Пассажиры также эвакуировались самостоятельно еще до прибытия спасателей, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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