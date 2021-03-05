В Новосибирске упавшая вывеска чуть не придавила отца с сыном

Упавшая вывеска супермаркета едва не придавила двух человек. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске упавшая вывеска супермаркета едва не придавила двух человек. Инцидент произошел 5 марта в Кировском районе города.
— Конструкция обрушилась с магазина по адресу Зорге, 6. В этот момент возле двери супермаркета находились отец и сын, волей случая они оказались в пустотах упавшей вывески, — сообщается в паблике «АСТ-54» Вконтакте. — Очевидцы сообщают, что молодой человек получил незначительные травмы, а его папа не пострадал.
В комментариях под постом некоторые сибиряки написали, что этот случай для Новосибирска за сегодняшний день не единственный:
— На Вертковской улице сегодня тоже часть вывески упала у магазина.
— Хорошо, что никого ей не убило.
— Может быть, под тяжестью снега она упала? — пишут люди.
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