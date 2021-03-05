Михаил Мишустин посетил центр вирусологии «Вектор» в Новосибирске

Михаил Мишустин посмотрел, как разливают вакцину от коронавируса. Фото: government.ru

Михаил Мишустин посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Премьер-министр прилетел в столицу Сибири 4 марта. До того, как приехать в «Вектор» он побывал в новосибирском логистическом почтовом центре недалеко от «Толмачево».

— В центре вирусологии Михаилу Владимировичу показали референц-лабораторию ВОЗ по птичьему гриппу и лабораторию обратной генетики. Так же премьер-министр Российской Федерации принял участие в запуске линии разлива вакцины «ЭпиВакКорона», — сообщает сайт правительства России.

После этого Михаил Мишустин направился в институт ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН.

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