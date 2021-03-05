В Новосибирске иномарка, застрявшая на рельсах, заблокировала движение трамваев

Водитель иномарки застрял на рельсах на Толбухина. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на улице Толбухина заблокировано движение трамваев. Виной тому — водитель иномарки Hyundai Solaris, который решил объехать по рельсам пробку. В результате чего автомобиль увяз в снегу.

Очевидцы сняли на видео, как прохожие пытаются помочь горе-водителю. Ролик появился в соцсети. На видео, которое опубликовали в группе "АСТ-54", видно, как несколько человек выталкивают машину из снежной западни. Однако у них не получается. Застрявший автомобиль парализовал движение трамваев.

Комментаторы поста возмутились ситуацией. Они уверены, из-за таких водителей страдают люди: стоят в пробках, опаздывают на работу. Пользователи Сети призвали штрафовать любителей езды по рельсам.

Напомним, это не первый случай за сегодня. Утром на трамвайных рельсах застрял микроавтобус. Пассажирам пришлось выталкивать маршрутку.

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