В Новосибирске пассажирам пришлось толкать маршрутку, застрявшую на рельсах: это попало на видео

Маршрутка застряла на рельсах в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске маршрутка застряла на трамвайных путях. Инцидент произошел утром 5 марта на улице Учительская. Выталкивать микроавтобус из западни пришлось пассажирам. Застрявшая маршрутка заблокировала движение трамваев.

Очевидцы сняли курьезный случай на видео и опубликовали его в соцсети. На кадрах видно, как несколько мужчин раскачивают автобус, пытаясь сдвинуть его с места. По словам свидетелей, им не удалось вытолкать маршрутку.

— Микроавтобус застрял на рельсах, пассажиры вышли и попытались сдвинуть его с места, но даже почти десятку крепких мужчин этого не удалось, — сообщает автор видеоролика, опубликованного в группе «АСТ-54».

Вероятно, водитель маршрутки хотел сократить путь по трамвайным путям. Однако спешка привела к блокировке движения трамваев в обоих направлениях. Теперь микроавтобус нужно вытягивать спецтехникой.

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