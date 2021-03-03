В Новосибирске 2-летняя девочка надела на палец пластмассовую формочку — снимать ее пришлось спасателям

Малышка надела игрушку на палец и не смогла снять. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске 2-летняя девочка надела себе на палец пластмассовую игрушку и не смогла снять. На помощь малышке пришли спасатели. Инцидент произошел 3 марта.

— Сегодня, в 13:16 на телефон дежурно МАСС поступила информация о том, что в одной из квартир в Первомайском районе 2-летняя девочка надела на палец руки пластмассовую игрушку в виде стаканчика или формочки с отверстиями снизу и не может ее снять. Родители ребенка просят помощи спасателей, — сообщили в официальной группе Вконтакте спасателей МАСС.

Прибывшие на место спасатели осмотрели руку девочки, успокоили ее и аккуратно перекусили мягкий материал, освободив пальчик ребенка. Вся работа заняла всего несколько минут. К счастью, пальчик малышки не успел опухнуть и не пострадал от сдавливания игрушкой.

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