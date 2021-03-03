В Новосибирске подросток пытался спуститься из окна 4 этажа по простыням и упал

Врачи диагностировали у подростка перелом бедра. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Калининском районе Новосибирска пострадал 14-летний мальчик. Он связал канат из простыней и по нему пытался сбежать из дома. Вылез в окно квартиры расположенной на четвертом этаже и начал спускаться. В итоге подросток упал и получил серьезную травму.

— Инцидент произошел вечером 1 марта в доме микрорайона Северный. Мальчика госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом правой бедренной кости, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Что вынудило подростка спускаться из дома по простыням, выясняют полицейские. Проводится проверка.

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