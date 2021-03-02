В Новосибирске инспектор ДПС сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет

Инспектор ДПС на служебной машине сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске инспектор ДПС на служебной машине сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет. Сибирячка попала в больницу.
— ДТП произошло около восьми часов вечера 1 марта, в Первомайском районе города. Инспектор ДПС на служебной машине в рабочее время сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу на красный свет. За рулем мужчина находился абсолютно трезвым, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Пострадавшую сибирячку увезли в больницу с различными травмами. По данному факту сейчас проводится служебная проверка.
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