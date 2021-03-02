Сибиряк сломал ногу годовалому малышу за ночной плач

Сейчас сибиряк находится под подпиской о невыезде. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В поселке Сузун в Новосибирской области парень сломал ногу годовалому сыну своей девушки. Малыш не хотел спать ночью и плакал в своей кроватке.

— Ночью 13 февраля 19-летний молодой человек был дома у своей девушки. Ее маленький годовалый сын в это время не спал и плакал, лежа в своей кроватке. Примерно в час ночи сибиряк подошел к малышу, схватил его за левую ногу и вывернул ее. Медики, осмотревшие ребенка, выявили у него перелом, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Сейчас сибиряк находится под подпиской о невыезде, а по факту произошедшего проводится расследование.

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