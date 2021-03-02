Пожар в бараке на улице Титова в Новосибирске 2 марта 2021 года: Ленинский район заволокло дымом

Огонь охватил верхние этажи здания. Фото: "АСТ-54"

Пожар в бараке на улице Титова в Новосибирске 2 марта 2021 года уже прибыли тушить пожарные. Происходящее засняли на видео очевидцы: на кадрах ролика видно, что пламя охватило верхние этажи деревянного здания и столб дыма поднялся над горящим домом.

— На улице Титова, 48, загорелся третий этаж в трехэтажном деревянном доме. На месте работают несколько пожарных расчетов, — сообщает со ссылкой на очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54», где было опубликовано видео.

Столб дыма поднялся в Ленинском районе. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что сейчас спецслужбы действительно работают на месте ЧП. Также в МЧС сообщили, что здание не было жилым и людей там быть не должно.

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