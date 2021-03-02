Синоптики огорошили прогнозом погоды на март в Новосибирске

Март в Новосибирске будет прохладным. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во вторник, 2 марта, синоптики рассказали КП-Новосибирск, какой будет погода в марте. Будет теплее, чем обычно, но это не повод для радости.

— Несмотря на то, что температура в первой декаде марта ожидается на 2-4 градуса выше нормы, в регионе будет прохладно. В эти дни на территории области прогнозируют — 7, -12 градусов. Кроме того, синоптики обещают снег, мокрый снег разной интенсивности, порывистый ветер, местами метели, — уточнили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Напомним, весна в Новосибирске началась со снегопада. Из-за сугробов движение в городе парализовали пробки.

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