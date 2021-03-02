Сибирячка оформила кредит на 8 миллионов рублей и отдала деньги мошенникам

Сибирячка перевела 8 миллионов рублей мошенникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сибирячка оформила кредит на 8 миллионов рублей. Вот только деньги женщина потратила не на себя, а отдала всю сумму мошенникам. В областной прокуратуре рассказали, по какой схеме действовали преступники.

— Мошенники представились сотрудниками банка для того, чтобы узнать персональные данные потерпевшей. После этого они через приложение, используя ее данные, оформили на женщину кредит. Далее снова ей позвонили, сказав, якобы мошенники на нее оформляют кредит, поэтому надо обезопасить деньги. Ей пришло смс-уведомление о том, что на самом деле кто-то оформил на нее кредит. Данные из сообщения потерпевшая сообщила мошенникам, думая, что это представители банка. Таким образом, на ее счет поступили кредитные деньги. Далее мошенники попросили перевести деньги на безопасный счет. Так, сибирячка последовательно перечислили через банкомат 8 миллионов рублей мошенникам, — рассказал заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко.

Также он отметил, что в прошлом году таким образом был похищен почти миллиард рублей.

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