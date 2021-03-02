В Новосибирске отвергнутый жених застрелил невесту, а потом покончил с собой

Полицейские и следователи выясняют подробности криминальной драмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Драма между мужчиной и его возлюбленной разыгралась в одном из домов по улице Учительской 1 марта.

— 40-летний мужчина сделал предложение своей сожительнице. Вероятно, что она отказала. В гневе несостоявшийся жених выстрелил ей в голову, а затем покончил с собой, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас в этой трагедии разбираются следователи.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначены необходимые экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается, — прокомментировала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сашенька, выходи за меня!»: новосибирец застрелил невесту во время романтического ужина, а после покончил с собой

Трагедия произошла в Дзержинском районе Новосибирска. Рядом с телами погибших нашли записку с предложением руки и сердца (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.