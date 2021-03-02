В Новосибирске фура не вписалась в поворот и опасно нависла над автомобилистами

Фура опасно накренилась над проезжей частью. Фото: «2ГИС»

Во вторник, 2 марта, контейнеровоз «КамАЗ» не вписался в поворот на пересечении улиц Кирова и Лобова. Грузовой автомобиль наехал на сугроб и опасно навис над автомобилистами, угрожая вот-вот упасть прямо на проезжую часть.

Очевидцы опубликовали фотографии с места ДТП в группе «АСТ-54». На снимках видно, что прицеп фуры увяз в снегу и наклонился набок. Сейчас движение на этом участке перекрыто. На месте работает автокран, который помогает прицепу вернуться в исходное положение.

По данным «2ГИС», дорожное происшествие стало причиной пробки на улице Лобова.

Со слов очевидцев, фура не вписалась в поворот из-за того, что правый ряд дороги завален снегом. Известно, что в результате аварии никто не пострадал. Горожане уверены, инцидент мог обернуться более серьезными последствиями.

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