Новосибирец на иномарке влетел в столб: на месте работают врачи «скорой»

Водителю иномарки понадобилась помощь медиков. Фото: «АСТ-54»

Во вторник, 2 марта, на Бердском шоссе водитель «Toyota Prius» влетел в столб, установленный на разделительной полосе. Авария произошла в районе клиники Мешалкина. На место ДТП выехали экстренные службы.

Судя по видео очевидцев, которые проезжали мимо аварии, автомобиль получил серьезные повреждения. От столкновения со световой опорой машину не остановил даже сугроб. Как автомобиль туда вынесло, пока неизвестно.

— В ДТП пострадал водитель. Он обратился к врачам за помощью, — уточнили в ГИБДД по Новосибирску.

Движение по Бердскому шоссе затруднено. Сейчас на месте аварии работает экипаж ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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