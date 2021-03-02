В Новосибирске пассажир метро ударил в глаз полицейского

Мужчина ударил полицейского в метро.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На станции метро «Площадь Карла Маркса» 31-летний новосибирец напал на полицейского. Сотрудники пришлось обратиться к медикам за помощью.
— Это произошло вечером 27 февраля. Полицейский задержал мужчину за то, что он находился в метро в пьяном виде и матерился. Но тот стал сопротивляться и ударил сотрудника кулаком в глаз. Известно, что у напавшего мужчины нет постоянного места жительства, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Мужчине, ударившего полицейского, грозит серьезное наказание. За это предусмотрена уголовная ответственность: штраф и даже тюремное заключение.
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