Погода в Новосибирске на 2 марта 2021 года: что обещают синоптики

В городе будет идти снег. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 2 марта 2021 года будет ветреной и снежной. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.

— Во вторник, 2 марта, в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Ночью и днем возможен небольшой снегопад, на дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Температура воздуха достигнет -14…-16 градусов ночью, -8…-10 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Аналогичный прогноз дает и сервис Яндекс.Погода. Согласно его данным, днем столбик термометра будет удерживаться на отметке -13 градусов, а ночью опустится до -17 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 1,4-2 метра в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 747-749 миллиметров ртутного столба.

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