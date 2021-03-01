Новосибирцев испугал окровавленный подъезд: жильцы показали фото

Новосибирцы утверждают, что жильцы нескольких квартир держат в страхе весь подъезд. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Новосибирцев, проживающих в доме №22 на улице Макаренко, напугал подъезд, залитый кровью. Жуткую картину они обнаружили утром 28 февраля.

На фото, опубликованных в соцсети, видно, что следы тянутся с площадки, где расположены квартиры, через лифт, на улицу. Что именно произошло, новосибирцы не знают, но утверждают, что подобное у них происходит регулярно.

— Весь подъезд держат в страхе три квартиры беспредельщиков, — пожаловался автор снимков в группе «Инцидент Новосибирск».

Со слов жителей, управу на беспокойных соседей, они пока не смогли найти. Подписчики паблика посоветовали новосибирцам объединиться и написать коллективное письмо в полицию, чтобы они приняли меры.

КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области ситуацию пока не прокомментировали.

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