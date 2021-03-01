«Как свиньям готовят»: сибирячку возмутил чебурек с гнилым фаршем

Сибирячка чуть не съела испорченный чебурек. Фото: «Фламп»
Сибирячка пожаловалась на испорченный чебурек. Она купила его в закусочной. Свой отзыв разгневанная женщина оставила на «Флампе».
— Отвратительный вкус! Они даже чебурек с сыром умудрились испортить. Но апогеем стал гнилой фарш. Остается молиться, чтобы не получили отравление, — написала горожанка.
Сообщение она сопроводила фотографиями продукта. Судя по кадрам, мясо в чебуреках не свежее и непрожаренное.
Сибиряков ужаснул вид начинки. В комментариях они поддержали покупательницу.
— Ужас! Даже не верится, что такое мясо можно при готовке на тесто положить и ничего не заметить.
— Как свиньям готовят!
— Это реально такое возможно? Посмотрев эти фото, я на месяц теперь забуду о мясе.
Новосибирцы посоветовали женщине обратиться в Роспотребнадзор, чтобы в закусочной больше не продавали испорченные чебуреки.
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