«Как свиньям готовят»: сибирячку возмутил чебурек с гнилым фаршем

Сибирячка чуть не съела испорченный чебурек. Фото: «Фламп»

Сибирячка пожаловалась на испорченный чебурек. Она купила его в закусочной. Свой отзыв разгневанная женщина оставила на «Флампе».

— Отвратительный вкус! Они даже чебурек с сыром умудрились испортить. Но апогеем стал гнилой фарш. Остается молиться, чтобы не получили отравление, — написала горожанка.

Сообщение она сопроводила фотографиями продукта. Судя по кадрам, мясо в чебуреках не свежее и непрожаренное.

Сибиряков ужаснул вид начинки. В комментариях они поддержали покупательницу.

— Ужас! Даже не верится, что такое мясо можно при готовке на тесто положить и ничего не заметить.

— Как свиньям готовят!

— Это реально такое возможно? Посмотрев эти фото, я на месяц теперь забуду о мясе.

Новосибирцы посоветовали женщине обратиться в Роспотребнадзор, чтобы в закусочной больше не продавали испорченные чебуреки.

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