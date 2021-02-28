Сибирячка судится с компанией по доставке еды: курьер не принес ей заказ

Женщина ждала свой заказ больше часа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Новосибирской области подала в суд на службу доставки. Об этом сообщается на сайте Искитимского районного суда.

— Женщина оформила заказ на сумму 1245 рублей. Ей сказали, что все привезут через 30 минут. Только спустя полтора часа никто к ней так и не приехал, — рассказывают в суде..

Расстроенной чибирячке не удалось дозвониться до курьера. А на горячей линии службы доставки ей рассказали совсем другую версию происходящего.

— Оператор горячей линии сообщил истцу, что заказ был доставлен на ее адрес, курьер в течение 10 минут пытался связаться с ней по указанному номеру телефона, но никто не взял трубку, соответственно заказ был возвращен в ресторан. После чего девушке пришел кассовый чек возврата денежных средств на сумму 1245 рублей. Она обратилась в ресторан, где ей сообщили, что курьер заказ забрал, но обратно ничего не возвращал. В ресторан также поступила информация из службы доставки о том, что курьеру не удалось связаться с ней, после чего служба доставки в одностороннем порядке отменили заказ, — пишут на сайте суда.

Сейчас сибирячка хочет взыскать с компании моральный ущерб — 2500 рублей, а так же штраф 1250 рублей из-за того, что ее, как потребителя не удовлетворили.

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