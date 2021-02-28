«Жгло кожу и распухло лицо»: сибирячка рассказала о сильнейшей аллергии на корейскую косметику

Патчи девушка попробовала впервые. Фото: «Фламп»

Сибирячка пожаловалась на магазин корейской косметики в Новосибирске, из-за чьей продукции у нее началась сильнейшая аллергия.

— Я всегда брала у них шампуни, бальзамы. В этот раз решила взять патчи, и сначала все было нормально. Недавно снова решила ими воспользоваться, и у меня возникла жуткая аллергия, — пожаловалась сибирячка на сайте «Фламп».

По словам девушки, у нее начало жечь кожу и распухло все лицо. Только сотрудники магазина не спешили ей помочь.

— Я им написал и мне посоветовали выпить таблетки от аллергии, или же обратиться к врачу. Я сидела злая и с опухшим лицом, — возмущается девушка.

Сибиряки поддержали покупательницу в комментариях:

— Выздоравливайте скорее! Это может быть аллергия на улиточную слизь.

— Размещу у себя, чтобы все знали!

— Скорее восстанавливайтесь!

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