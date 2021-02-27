Завершены поиски 25-летней девушки, пропавшей в Новосибирске

Девушку нашли на следующий день после пропажи. Фото: «Лиза Алерт».

Тревожный пост о пропаже 25-летней Гулчехры Пулатовой появился в новосибирских группах в субботу, 27 февраля. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили: девушка ушла из дома и пропала.

- Рост пропавшей - 160 сантиметров, у нее короткие каштановые волосы, карие глаза, плотное телосложение, - перечисляли приметы Гулчехры волонтеров в отряде «Лиза Алерт».

К счастью, спустя сутки поиски девушки завершились.

- К нам на горячую линию позвонил очевидец и сказал, что видел Гулчехру. Нам место сразу же отправились волонтеры и родители девушки. Сейчас она уже находится с родными, - продолжают в «Лиза Алерт».