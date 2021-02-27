В Новосибирске учитель физкультуры пнул школьника

Родители возмущены, что ребенок получил пинок в школе.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С жалобой в редакцию КП-Новосибирск обратились родители учеников одной из школ Кировского района. Они возмущены совсем непедагогичным поведением учителя:
- Дети пришли и пожаловались мне, что преподаватель физкультуры пнул ребенка. Какой именно у них конфликт возник, непонятно, - рассказала КП-Новосибирск мама одного из учеников школы.
Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в учебное заведение, чтобы выяснить, что произошло между педагогом и школьником. Но получили краткий ответ:
- Ситуация между учителем и мамой ребенка разрешена, - пояснил КП-Новосибирск завуч школы. - С журналистами на эту тему никто общаться не будет.
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