В Новосибирске учитель физкультуры пнул школьника

Родители возмущены, что ребенок получил пинок в школе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С жалобой в редакцию КП-Новосибирск обратились родители учеников одной из школ Кировского района. Они возмущены совсем непедагогичным поведением учителя:

- Дети пришли и пожаловались мне, что преподаватель физкультуры пнул ребенка. Какой именно у них конфликт возник, непонятно, - рассказала КП-Новосибирск мама одного из учеников школы.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в учебное заведение, чтобы выяснить, что произошло между педагогом и школьником. Но получили краткий ответ:

- Ситуация между учителем и мамой ребенка разрешена, - пояснил КП-Новосибирск завуч школы. - С журналистами на эту тему никто общаться не будет.

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