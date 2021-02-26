Новосибирцам рассказали, о чем писали в газетах 25 лет назад

Журналисты вспомнили, о чем писали 25 лет назад. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Необычный исторический проект, посвященные 30-летнию издания, организовали «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». Журналисты решили вспомнить, какие события были на повестке дня в каждый год существования их газеты. Недавно вышедший материал был посвящен выпуску 1996 года: рассказываем, о чем тогда читали новосибирцы.

Одним из главных событий, которые 25 лет обсуждались в сибирской прессе, стало принятие присяги главой администрации Новосибирской области Виталием Мухой, которого избрали на этот пост прямым всенародным голосованием в декабре 1995 года. Тогда газеты писали, что такого события в почти шестидесятилетней истории Новосибирской области еще не было.

К слову, в тот же год газета написала и том, что после состоявшихся в декабре довыборов в областной Совет в парламенте начали работать, в частности, Анатолий Локоть (ныне — мэр Новосибирска) и Наталья Ярославцева (ныне — министр культуры Новосибирской области).

Актуальной повесткой были и новости спорта, в частности — про Олимпийские игры в Атланте, где участвовали новосибирские спортсмены. С золотыми медалями оттуда вернулись четверо сибиряков — Александр Карелин, Григорий Кириенко, Станислав Поздняков и Евгений Подгорный.

Были на страницах газет и репортажи об уникальных для того времени случаях, произошедших в Новосибирске. К примеру, в октябре 1996 года «Ведомости» написали о том, как в семье Шинкаренко родились сразу четверо сыновей. По такому поводу власти даже подарили многодетным сибирякам квартиру.

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