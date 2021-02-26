В Новосибирске пассажирский автобус протаранил два автомобиля и сбил пешеходов

В ДТП с пассажирским автобусом пострадали две сибирячки. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В пятницу, 26 февраля, напротив дома №24/1 по улице Станционной автобус «ПАЗ» столкнулся с двумя автомобилями «Skoda» и «Hyundai», остановившимися у пешеходного перехода, чтобы пропустить людей. После этого автобус сбил двух женщин, которые были на «зебре». О состоянии пострадавших сибирячек рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— У одной женщины травма руки, у второй, ей 73 года, подозрение на перелом ребер и многочисленные ушибы. Их госпитализировали в больницу, где обследуют, — сообщили в ведомстве.

На месте работает Экипаж ГИБДД, устанавливает все обстоятельства происшествия.

В ГИБДД напомнили водителям, что перед пешеходным переходом нужно снизить скорость, либо заранее остановиться.

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