В Новосибирске подросток приставил к голове школьника газовый баллончик и отобрал телефон

В Новосибирске будут судить школьника, напавшего на сверстника с газовым баллончиком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске будут судить 16-летнего подростка, отобравшего у сверстника в туалете кафе дорогой телефон. Мальчик приставил к голове школьника газовый баллончик и приказал сначала сказать пароль от телефона, а потом отдать ему мобильник. Инцидент произошел в Центральном районе города 24 октября 2020 года. Подробности рассказали в СК по Новосибирской области.

— В ходе расследования подросток признал вину и добровольно компенсировал потерпевшему моральный и материальный ущерб в размере 50 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

Школьника обвинили в «Разбое, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия». Материалы уголовного дела переданы в суд.

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