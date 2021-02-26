Суд вынес приговор водителю трамвая, который задавил новосибирца, лежащего на рельсах

Суд приговорил к условному сроку водителя трамвая, по чьей вине погиб пешеход. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд приговорил водителя трамвая, задавившего мужчину, лежащего на рельсах, к двум с половиной годам условно. Кроме того, мужчина выплатил компенсацию морального вреда в полмиллиона рублей. Новосибирца признали виновным в том, что он нарушил правила дорожного движения, из-за чего погиб человек.

— В ходе судебного следствия установлено, что 25 июля 2020 года водитель трамвая ехал вдоль улицы Связистов со стороны улицы Волховской в сторону Троллейной в Ленинском районе. В пути по неосторожности наехал на пешехода, лежащего на трамвайных путях, — прокомментировали в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

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