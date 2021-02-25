В Новосибирской области запретили строительство в зеленых зонах городов и сел

Зеленые зоны в городах будут защищены. Фото: Влад КОМЯКОВ

Хорошая новость для всех неравнодушных сибиряков, которые выступали за сохранение зеленых зон. Внесение изменений в областной закон № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» одобрили на сессии Заксобрания региона 25 февраля.

Новый закон защищает зелёные зоны населённых пунктов от застройки, вырубки: он устанавливает порядок создания таких категорий особо охраняемых природных территорий, как природно-рекреационные местности и лесные парки, а также содержание режима особой охраны данных категорий. Решение о необходимости создания природно-рекреационной местности, лесного парка принимает правительство Новосибирской области.

Губернатор поблагодарил Председателя Заксобрания за настойчивость, а региональных депутатов за стойкость и конструктивный подход в процессе подготовки закона: ранее ни один из принимаемых законопроектов не вызывал такого противодействия.

- Все видели, какая была развернута информационная кампания «против», какие невероятные доводы приводились: якобы, все это делается для того, чтобы запретить доступ на территорию, якобы Правительство области собирается взимать плату за нахождение в городских лесах и прочие выдумки и фейки. На самом деле, этот закон исторический по своему содержанию. И то, что депутаты столкнулись с таким и скрытым, и явным противодействием, только подтверждает, что эта инициатива была абсолютно правильной, направленной на защиту интересов жителей Новосибирской области, — подчеркнул Андрей Травников.

Чаще всего в спорах вокруг законопроекта упоминался Заельцовский бор.

- Это исторический закон, который касается защиты не только Заельцовского бора, но и других зелёных зон. Впервые за мою 20-летнюю практику работы депутатом мы получили подобное сопротивление. И такое своевременное, правильное решение можно было принять только работая вместе. Заельцовский бор – единственный на территории Новосибирска и нельзя смотреть дальше как там появляются многоэтажки. Леса много не бывает, - отметил Андрей Шимкив.

По словам Губернатора, в сжатые сроки правительством Новосибирской области будет разработано положение о соответствующих особо охраняемых природных территориях регионального значения.