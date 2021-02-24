«Перебрали с подогревом»: новосибирский кондуктор выкинул из троллейбуса загоревшееся сиденье

Инцидент случился днем 24 февраля, все произошедшее засняли на видео очевидцы. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске загоревшееся сиденье в автобусе пытались потушить снегом, а когда не вышло — выбросили на улицу. Инцидент случился днем 24 февраля, все произошедшее засняли на видео очевидцы.

— От чего загорелось сиденье мне неизвестно, я сел в троллейбус №7 на остановке «Восход», в этот момент кондуктор уже выбежала на улицу за снегом, чтобы потушить его. Однако, этот план провалился, и когда мы доехали до остановки «Октябрьский рынок» в салоне уже стояла невыносимая вонь. Тогда кондуктор просто оторвала это сиденье, вынесла на остановку и присыпала снегом. А мы поехали дальше, — пояснил КП-Новосибирск очевидец произошедшего.

Инцидент с загоревшимся сиденьем уже активно обсуждают в соцсетях. Среди сибиряков есть и те, кто считает, что кондуктор в этой ситуации поступила верно, и те, кто уверен, что такого вообще не произошло бы, если бы троллейбус был более новым:

— Неудивительно, что такое происходит, когда троллейбусам лет под 40.

— А что должна была еще сделать кондуктор? Смотреть на это и ждать, пока все задохнуться?

— Странно, что не было огнетушителя в салоне, — пишут подписчики паблика Вконтакте «АСТ-54».

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