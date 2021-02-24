Туристы завезли с Мальдив в Новосибирск лихорадку денге

В Новосибирск снова завезли лихорадку денге. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирск снова завезли лихорадку денге. Ею заразились сибиряки, отдыхавшие на Мальдивах. Об этом сообщил на оперативном совещании 24 февраля руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

— После подведения итогов заболеваемости за январь, мы выяснили, что у нас есть очередные случаи завоза лихорадки денге. Жители города Новосибирска отдыхали на Мальдивах, их укусили комары. Однако внутреннего распространения лихорадки нет, — пояснил Александр Щербатов.

Конкретное число случаев заболевания в Роспотребнадзоре не уточнили. Напомним, лихорадка денге — это вирусная инфекция, переносимая комарами, которая в последние годы быстро распространяется во всех регионах ВОЗ. Среди ее симптомов — лихорадка, увеличение лимфоузлов и сыпь. Ранее новосибирцы уже привозили эту инфекцию из отпуска, лечением туристов занимались медики.

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