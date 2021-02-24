В Новосибирске джип насмерть сбил пенсионерку

В Новосибирске водитель «Мерседеса» насмерть сбил пенсионерку. Фото: Госавтоинспекция Новосибирск

В Новосибирске, днем 24 февраля, водитель «Мерседеса» насмерть сбил пенсионерку. По словам очевидцев ДТП, женщина стояла прямо на середине проезжей части.

— В 14:10 23-летний водитель автомобиля Mercedes ML ехал по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Ватутина в сторону Октябрьского моста. Около дома №126, вне зоны пешеходного перехода он сбил 75-летнюю женщину, находившуюся на проезжей части, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

По словам очевидцев ДТП, женщина стояла прямо на середине проезжей части. Фото: Госавтоинспекция Новосибирск

Как пояснили КП-Новосибирск очевидцы, пенсионерка в момент ДТП находилась прямо на середине дороги:

— Мы ехали как раз за этим «Мерседесом», я еще издалека заметил эту женщину. Она стояла прямо на дороге — причем, посередине полосы. Один из автомобилей успел съехать в сторону и не задеть ее, а вот «Мерседес» не смог, — пояснил КП-Новосибирск очевидец.

Женщина получила очень серьезные травмы и скончалась на месте происшествия. Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

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