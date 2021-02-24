«Девятаев»: военный экшн Бекмамбетова для МТС Медиа выйдет в прокат

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук сообщил в Instagram, что 29 апреля новый военный экшн-фильм «Девятаев» выходит в широкий российский прокат «Девятаев». Бердчане увидят захватывающую историю советского военного летчика, который, оказавшись в немецком плену, планирует побег на самолёте с особо охраняемой базы, где нацисты разрабатывают секретное оружие, способное в последний момент изменить ход войны. В основу фильма легли воспоминания героя Советского Союза Михаила Девятаева.

«Девятаев» станет первым блокбастером, который после проката в кинотеатрах Бердска станет доступен в эксклюзивной версии на экранах мобильных устройств и через Smart TV в телевизорах: специальная версия фильма в вертикальном формате выйдет в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

Главные роли в приключенческом экшене сыграли Павел Прилучный («Мажор»), Павел Чинарев («Мажор»), Алексей Филимонов («Кислород»), Дарья Златопольская («Шапито-шоу») и другие. Режиссёрами фильма стали Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов, которые вместе работали над фильмами «Ночной дозор» и «Пешаварский вальс». Картину совместного производства компаний «Базелевс», «Военфильм» и МТС Медиа выпустит в прокат Sony Pictures при поддержке телеканала «РОССИЯ 1».

Режиссер Тимур Бекмамбетов создал не просто масштабный военный экшн о подвигах лётчиков времён Великой Отечественной, но уникальное с технологической точки зрения кино. Для воссоздания эффекта присутствия при постановке воздушных боёв, чтобы зритель смог почувствовать себя в кабине истребителя, идущего в атаку или срывающегося в пике, актеры репетировали поединки в военном онлайн-симуляторе War Thunder компании Gaijin Entertainment. Съёмки фильма «Девятаев» велись в павильонах «Ленфильма» и в Кронштадте. Часть из них прошла в дистанционном формате из-за начала пандемии коронавируса.

- Мне хотелось рассказать эту невероятную историю невероятным способом. В ней соединились удивительная судьба человека, которая меняет наши представления о героизме, и уникальный эпизод Второй мировой войны, который мог в последний момент изменить весь ход событий. Этот невозможный сценарий написала сама жизнь – нам оставалось только придумать, как рассказать о герое и событиях на экране, – комментирует режиссёр и продюсер фильма Тимур Бекмамбетов.