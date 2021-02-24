Губернатор Андрей Травников: «В Новосибирской области существенно сокращается бумажный документооборот»

Андрей Травников. Фото: Влад КОМЯКОВ

За счёт активного внедрения электронной подписи и электронного взаимодействия между органами власти за последние два года удалось уберечь от вырубки участок леса, сопоставимый по площади с Первомайским сквером. О сокращении объёмов бумажного документооборота губернатору Андрею Травникову в ходе оперативного совещания в правительстве региона доложил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

- Органы власти отныне не вправе требовать свидетельство о рождении или о заключении брака, а из документов об образовании не должны требовать в бумажном виде аттестаты и дипломы о среднем и высшем образовании. Теперь все эти важные бумаги, бережно хранимые в семейных архивах, можно спрятать подальше – всё есть в электронном виде, – отметил Андрей Травников.

В Новосибирской области реализован доступ всех информационных систем к важным сведениям федеральной системы межведомственного электронного взаимодействия. Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области организован электронный обмен сведениями между органами власти. Благодаря этому общий объём документов, требуемых при получении госуслуг, сократился более чем на 15 процентов.

Также Анатолий Дюбанов сообщил губернатору, что проведено масштабное обновление системы электронного документооборота (СЭДД). Глава региона призвал всех своих коллег по государственной и муниципальной службе приступить к использованию электронных подписей.

- Нет необходимости распечатывать документы для того, чтобы ставить на них «живую» подпись – это всё можно делать в электронном виде, - уверен Андрей Травников.

Замена бумажного документооборота на электронный и внедрение электронных подписей соответствуют задачам национальной программы «Цифровая экономика».