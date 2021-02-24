Под Новосибирском поезд насмерть задавил мужчину: он не услышал сигнал машиниста

Полицейские призвали не соблюдать о правилах безопасности, если вы находитесь у железной дороги. Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Обь, что под Новосибирском, трагически погиб 31-летний мужчина. В ночь на 23 февраля он пытался перейти железную дорогу в неположенном месте. На звуковые сигналы локомотива и приближение состава мужчина не реагировал.

— Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд на человека не удалось. От полученных травм пострадавший скончался. Предварительно установлено, что гражданин употреблял спиртные напитки и в состоянии опьянения шел домой, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Сейчас проводится проверка. Транспортные полицейские напомнили о том, что появление на железной дороге в состоянии алкогольного опьянения недопустимо.

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