Сибирячке в химчистке затерли до дыр диван за 50 тысяч рублей: что советует юрист

После химчистки на диване появились дыры. Фото: revizor.nsk

Сибирячка пожаловалась на то, что в химчистке ей затерли диван за 50 тысяч рублей до дыр. Так, работники пытались оттереть пасту от ручки: мебель изрисовал 9-летний сын владелицы дивана.

— Я еще за это заплатила 3500 тысячи рублей. Фирма не признает, что это их вина. Говорят, это мы повредили ткань, когда самостоятельно пытались оттереть пасту. Диван из качественного дорогого флока, ему нет и 2 лет и вот так. Перетяжка обойдется мне в 10000 рублей, — написала возмущенная женщина в группе revizor.nsk.

КП-Новосибирск спросила у юриста, что делать в подобной ситуации.

— В первую очередь женщине надо зафиксировать повреждения на диване: сфотографировать и снять их на видео. Далее следует написать претензию фирме, где оказали услугу, с требованием полного возмещения убытков. Документ отправляется ценным письмом с описью вложения, либо его можно передать в офис: один оригинал фирме, а на втором исполнитель ставит отметку о получении с указанием фамилии, имени и отчества и должности того, кто принял документ, а также дату принятия претензии и печать исполнителя. Если фирма не удовлетворила требования потребителя или не ответила на них, можно обратиться с заявлением в территориальный орган Роспотребнадзора и в суд за защитой своих прав. В исковом заявлении помимо основного требования по ненадлежащему качеству работы вы вправе заявить о взыскании неустойки и компенсации морального вреда, — рассказала юрист Марина Пьянкова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.