Супруги из Новосибирска едва не замерзли насмерть из-за сломанного снегохода

У сибиряков неожиданно сломался снегоход во время прогулки у Обского моря. Фото: МАСС

В ночь с 23 на 24 февраля 39-летний мужчина обратился за помощью к спасателям. Он рассказал, что вместе с женой катался на снегоходе в районе пляжа «Наутилус». Неожиданно снегоход сломался. Супруги не хотели бросать его, даже несмотря на то, что сами сильно замерзли.

— На разведку и поиск людей выехал оперативный экипаж спасателей. В обозначенном по телефону месте, на пляже «Наутилус» в Ленинском районе города действительно были обнаружены мужчина и женщина 1982 г.р. в состоянии алкогольного опьянения. Их отогрели в машине спасателей, — рассказали в МАСС.

Помощь врачей супругам не понадобилась.

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