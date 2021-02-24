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Экономика

Банк Уралсиб в Новосибирске получил почетную грамоту и памятный знак Департамента образования мэрии Новосибирска

Банк Уралсиб в Новосибирске получил получил почетную грамоту и памятный знак Департамента образования мэрии Новосибирска «За большой вклад в развитие муниципальной системы образования»
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Уже несколько лет банк является партнером единого городского выпускного бала, оказывает адресную финансовую помощь образовательным учреждениям, в том числе для организации системы дистанционного обучения детей в условиях режима самоизоляции.

- В текущем году банк планирует продолжить социальное партнерство с Департаментом образования мэрии Новосибирска и предложить несколько новых форматов взаимодействия, включая участие в профориентационных программах для школьников, - отметил Управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске Александр Сорокин.