Банк Уралсиб в Новосибирске получил почетную грамоту и памятный знак Департамента образования мэрии Новосибирска

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Уже несколько лет банк является партнером единого городского выпускного бала, оказывает адресную финансовую помощь образовательным учреждениям, в том числе для организации системы дистанционного обучения детей в условиях режима самоизоляции.

- В текущем году банк планирует продолжить социальное партнерство с Департаментом образования мэрии Новосибирска и предложить несколько новых форматов взаимодействия, включая участие в профориентационных программах для школьников, - отметил Управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске Александр Сорокин.