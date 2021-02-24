Пробки в Новосибирске 24 февраля 2021 года: трудно проехать по Октябрьскому мосту

Новосибирск сковали 8-балльные пробки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске 24 февраля 2021 года: на Октябрьском мосту сломались две машины. Автомобили стоят ан проезжей части и затрудняют движение. Об этом сообщают новосибирцы в «2ГИС».

— Встала фура и «Хонда» сломалась, — пишут автомобилисты.

Также проезд затруднен на площади Труда. Там столкнулись автобус «ПАЗ» и легковушка. Машины столпились на кольце.

Кроме того, новосибирцы предупреждают, что на улице Гоголя сломался светофор. Там также возможны заторы.

В целом по городу уровень пробок достиг 8 баллов.

Синоптики предупредили о небольшом снеге и гололеде, а также усилении ветра до 12 метров в секунду. Автомобилистов просят быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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