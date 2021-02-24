«Вот так бы всегда»: хоккеисты из «Сибири» победили «Трактор» в Челябинске

Новосибирские хоккеисты обыграли «Трактор». Фото: ХК «Сибирь»

В Челябинске состоялся очередной матч чемпионата КХЛ. На ледовой арене встретились «Сибирь» с «Трактором». Счет составила 2:4 в пользу новосибирцев.

Радостную новость болельщикам сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».

Форвард «Сибири» Олег Ли оформил дубль и отдал одну результативную передачу. У «Трактора» отличились Томаш Гика и Ник Бэйлен.

— Вот так бы всегда играли! — похвалили команды болельщики.

Это вторая победа «Сибири» подряд. Ранее хоккеисты обыграли «Барыс». Они забили три шайбы за девять минут. Счет игры составил 5:1 в пользу сибиряков Встреча новосибирцев проходила на льду соперников — в Казахстане.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Москве встретится со «Спартаком». Игра состоятся 25 февраля.

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