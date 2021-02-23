«Парня пополам разорвало»: под Новосибирском в страшной аварии погиб 24-летний водитель кроссовера

Под Новосибирском произошла страшная авария. Фото: «АСТ-54»

Во вторник, 23 февраля, под Новосибирском произошла страшная авария. В ДТП погиб 24-летний водитель «Toyota RAV4». От столкновения с фурой машина превратилась в груду металлолома.

— Я видел, как все произошло. Парня пополам разорвало, как и его машину — зрелище не для слабонервных, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили подробности.

— На 135 километре трассы Р-255, произошло столкновение трех автомобилей. Водитель кроссовера, ехавший со стороны Кемерово в сторону Новосибирска, врезался в попутный «Kia Rio». После этого кроссовер отбросило во встречную фуру. Водитель «Toyota RAV4» скончался на месте, — рассказали в ведомстве.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

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