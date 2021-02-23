В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек за сутки: самому старшему было 69 лет

От коронавируса за сутки умерли 6 человек. Фото: Никита МАНЬКО

Во вторник, 23 февраля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 6 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 63 года, 68 лет и женщины в возрасте 58 лет, 61 год, 67 лет, 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 397 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 96 человек, на ИВЛ — 20 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 115 человек, выздоровели 24 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболели 35162 человек, в том числе 1978 детей, выздоровели 32412 пациентов.

Напомним, в Новосибирске до конца марта объявлен режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию. Несмотря на то, что болезнь не отступает правительством региона принято решение отменить ряд ограничений. Запреты сняли с кинотеатров и ресторанов. Но при этом необходимо соблюдать ряд правил. Например, по-прежнему запрещены дискотеки.

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