«Мальчик, ты знаешь какие они дорогие?»: сибиряк снял ролик с тампонами и стал звездой TikTok

Сибиряк снял ролик за 2 дубля. Фото: скриншот из видео.

24-летний новосибирец Слава Васильев и не думал, что за сутки его видео разлетится по всей стране.

— Идея пришла в голову совершенно случайно. Отдыхали в гостях у брата, к нам подошел его сын и спросил, что это, показывая на тампон. Тут мы и задумались, как креативно ответить ему, — рассказал КП-Новосибрск Вячеслав. — И уже дома в душе я увидел упаковку тампонов и подумал: «А почему бы и не снять ролик?».

Съемки заняли всего 30 минут: в кадре Вячеслав берет тампон за веревочку и опускает в стакан с водой. После чего достает и показывает, во что он превратился.

— Я так увлекся процессом, что израсходовал всю пачку ( а их было 20 штук — прим.ред.). Девушка пришла домой и долго после этого ругалась на меня, — смеется парень.

Ролик набрал более 4 миллионов просмотров и тысячи комментариев:

— Мальчик, ты знаешь, сколько они стоят?

— Кто-нибудь расскажите ему, как этим пользоваться!

— Отдай маме и не балуйся больше, — пишут комментаторы.

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