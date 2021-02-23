«Мальчик, ты знаешь какие они дорогие?»: сибиряк снял ролик с тампонами и стал звездой TikTok

Сибиряк снял ролик за 2 дубля. Фото: скриншот из видео.
24-летний новосибирец Слава Васильев и не думал, что за сутки его видео разлетится по всей стране.
— Идея пришла в голову совершенно случайно. Отдыхали в гостях у брата, к нам подошел его сын и спросил, что это, показывая на тампон. Тут мы и задумались, как креативно ответить ему, — рассказал КП-Новосибрск Вячеслав. — И уже дома в душе я увидел упаковку тампонов и подумал: «А почему бы и не снять ролик?».
Съемки заняли всего 30 минут: в кадре Вячеслав берет тампон за веревочку и опускает в стакан с водой. После чего достает и показывает, во что он превратился.
— Я так увлекся процессом, что израсходовал всю пачку ( а их было 20 штук — прим.ред.). Девушка пришла домой и долго после этого ругалась на меня, — смеется парень.
Ролик набрал более 4 миллионов просмотров и тысячи комментариев:
— Мальчик, ты знаешь, сколько они стоят?
— Кто-нибудь расскажите ему, как этим пользоваться!
— Отдай маме и не балуйся больше, — пишут комментаторы.
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