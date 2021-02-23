«Пронзил мою душу до слез»: беременная сибирячка спасла щенка, замерзающего у супермаркета

Щенок сидел у супермаркет и замерзал. Фото: Екатерина Гунбина

Жительница Карасука спасла замерзающего у супермаркета щенка. Сибирячка не может забрать малышку к себе. Женщина объясняет, что она живет в съемном жилье с кошкой, а еще скоро у нее родится ребенок. Пока малышка с улицы живет в коробке в подъезде.

— Мы с мужем зашли в супермаркет на улице Ленина. Испуганный щенок лежал у входа в магазин. Я не могла пройти мимо. Эта собака пронзила мою душу до слез. Я забрала ее с собой, так как на улице очень холодно: -31 градус, а по ощущениям, как будто -38 градусов. Себе я ее щенка оставить не могу. Малышка пока живет в подъезде, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Женщина ищет хозяина щенку, так как долго в подъезде животное жить не сможет.

— Она — особенная. Как только увидела коробку, сразу в нее залезла. По подъезду не бегает. Из коробки выходит только чтобы покушать и попить. Она нуждается в ласке и заботе. Помогите найти ей дом, — рассказала сибирячка.

Если вы готовы взять к себе щенка, звоните по телефону 8 — 961 — 877 — 15 — 99, Екатерина.

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